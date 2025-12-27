Come spesso accade Davide Frattesi è argomento caldo in casa Inter, a maggior ragione avvicinandosi alla finestra di mercato invernale. Oggi Cristian Chivu, in conferenza stampa ad Appiano Gentile, è stato coinvolto nell'argomento prettamente tattico, nello specifico sulla possibilità che, in assenza di Denzel Dumfries, il centrocampista romano possa essere impiegato largo a destra. la replica però è stata categorica: "No, mai. Abbiamo fatto qualche esperimento con Carlos Augusto o con Andy Diouf, che comunque può interpretare quel ruolo per impatto fisico e coraggio che ha. A Davide non abbiamo mai pensato se non come sotto punta per dargli la possibilità di inserirsi in area".

Inevitabile parlare poi del minutaggio concesso a Frattesi, e in questo caso Chivu fa capire che la verità non è nota a tutti: "Magari per vari motivi ha giocato meno di quanto qualcuno si aspettasse ma non posso raccontare tutto, alcune cose devono restare nello spogliatoio, non posso raccontare tutta la verità. Non ho bisogno di giustificarmi".