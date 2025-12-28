Chi c'è più forte del Milan? Fikayo Tomori, difensore rossonero, è chiamato a rispondere a questa domanda nel corso della conferenza stampa di San Siro successiva alla vittoria contro l'Hellas Verona. Questa la risposta del difensore inglese: "Difficile domanda. l'Inter è una squadra forte, da quando sono arrivato sono sempre primi o secondi. Sono una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Oggi abbiamo vinto e il nostro lavoro per oggi è finito. Da domani penseremo a giovedì".