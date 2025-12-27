L'Inter monitora con particolare attenzione la stagione e l'evoluzione di Stankovic in Belgio con il Bruges, come confermato dallo stesso Chivu nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter.
Il club nerazzurro lo ha ceduto l'estate scorsa mantenendo la possibilità di contro-riscattarlo fra l'estate prossima e quella successiva. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, così come il grande gol siglato ieri contro il Genk.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, alcune big di tutta Europa hanno iniziato a chiedere informazioni. Da Londra sono arrivati sondaggi da parte di Arsenal e Tottenham, poi da Newcastle. E dalla Germania si sono informate sia il Borussia Dortmund che il Bayer Leverkusen.
L'Inter, formalmente, non ha ancora deciso se esercitare il contro-riscatto (da 23 milioni per il 2026 e a 25 per il 2027), ma appare difficile immaginare che se lo lasci scappare. Il club nerazzurro potrebbe pure decidere di riportare Stankovic a Milano e poi rivenderlo a cifre superiori rispetto a quelle concordate con il Bruges.
Autore: Raffaele Caruso
