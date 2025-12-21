Molto spesso ci si chiede quale sia il giocatore più falloso. Se prendiamo in considerazione l'universo della Serie A, il riferimento è il difensore della Roma, Gianluca Mancini, che guida la classifica del massimo campionato italiano con 35 falli commessi, al pari di Nicolò Zaniolo dell'Udinese. Tanti i giocatori offensivi nei primi dieci, da Nico Paz a Borrelli, passando per Pellegrino. Al nono posto c'è l'interista Alessandro Bastoni, con 28 falli commessi.

Data: Dom 21 dicembre 2025 alle 23:15
Autore: Niccolò Anfosso
