"Più si va avanti e più sarà difficile" dice Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN dopo il netto 3-0 con cui il Milan si è sbarazzato del Verona nel lunch match della 17esima giornata di Serie A: "Giocare a Cagliari sarà molto complicato, bisogna prepararsi bene, c'è bisogno di tutti perché da qui al 18 febbraio abbiamo un mese importante", aggiunge.

Il tecnico rossonero poi ipotizza la quota punti da raggiungere per arrivare allo scudetto: "Momentaneamente la quota scudetto sarà tra 82 e 84, può diventare 86 poi se una squadra fa un filotto importante non lo so. Per noi oggi era importante vincere, contro una squadra scorbutica con grande velocità. Finalmente abbiamo battuto una piccola in casa, abbiamo bisogno di ritrovare Leao al 100%, anche Pulisic non lo è ancora. Dobbiamo tornare a giocare la Champions l'anno prossimo, come ha detto Capello è molto difficile".

