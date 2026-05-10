La gioia di Filip Stankovic, portiere del Venezia, è incontenibile dopo la promozione raggiunta con la maglia dei lagunari. L'estremo difensore che l'Inter potrebbe riacquistare con una clausola, ha voluto esultare con un lungo post pubblicato sui social: "Un anno fa eravamo distrutti, delusi per la retrocessione. Ma da quel momento ci siamo promessi di riportare Venezia dove merita di stare. Abbiamo lavorato duro, giorno dopo giorno, senza mai perdere fame e voglia di farcela. Il supporto dei nostri tifosi ci ha dato una spinta enorme anche nei momenti più difficili. Il finale è il più bello possibile: sfilare tra i canali, nel cuore della città, uniti alla nostra gente è stata un’emozione indescrivibile. Il Venezia torna in A, una storia che porteremo per sempre nel nostro cuore".