"Doblete Inter è la risposta scontata, ma l'impresa della Lazio non è uno scenario così impossibile. Maurizio Sarri ha perso due finali ai calci di rigore, la fortuna potrebbe ridargli quello che gli è stato tolto". Questa la previsione sintetica offerta da Riccardo Trevisani per Sport Mediaset XXL a proposito della finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Massimo Callegari dal canto suo ribatte: "Sarà doblete, ma non sono certo che si deciderà nei novanta minuti".

I due si pronunciano anche sul futuro di Marco Palestra: dove andrà a giocare? "All'Inter se va via Denzel Dumfries, ma farebbe molto comodo anche a Milan e Juventus", secondo Callegari. Mentre Trevisani prefigura un ritorno alla base Atalanta: "Dopo il Cagliari ha bisogno di un altro anno dove è cresciuto per poi spiccare il volo verso lidi eccezionali".