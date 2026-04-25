L'Inter vuole continuare a correre per avvicinarsi allo Scudetto. I nerazzurri si presentano a Torino con un bilancio niente male: la squadra di Chivu, infatti, ha vinto le ultime tre trasferte a Torino con un complessivo 6-0, senza aver incassato gol. Ma l'operazione non sarà affatto semplice perché i granata sono imbattuti da tre giornate (due vittorie e un pareggio). Chivu ha parlato così dello stato di salute della squadra: "Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto, di quanto abbiamo lavorato per metterci in questa condizioneoltre che del fatto che mancano ancora partite e punti. Ci stiamo avvicinando ad uno dei nostri obiettivi oltre che nostro sogno".