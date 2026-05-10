L'ex portiere Marco Ballotta ha parlato ai microfoni de LaLazioSiamoNoi, soffermandosi sui nerazzurri e non solo: "Chivu è giovane, ma in poche panchine ha dimostrato il suo valore. Tutti erano titubanti sulla sua inesperienza, ma ha dimostrato di essere all'altezza. La differenza, però, la fanno i giocatori. L'allenatore può incidere, ma in una percentuale minore. Ad andare in campo sono le squadre. E' indubbio che dovranno motivare la squadra. Nell'Inter Chivu deve gestire la sua squadra. A me piace come allenatore. E' diretto quando parla, sa il fatto suo. E' giovane, ma si è fatto le sue esperienza da giocatore e oggi le sta riportando in panchina".