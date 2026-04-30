Domenica sera a San Siro l’Inter si gioca il primo match point per lo Scudetto contro il Parma. Dopo una stagione dominata, i nerazzurri possono conquistare matematicamente il titolo con una vittoria, rendendo inutile qualsiasi risultato delle rivali.

La festa potrebbe però arrivare anche prima del fischio d’inizio: se il Napoli dovesse perdere contro il Como e il Milan non riuscisse a battere il Sassuolo, l’Inter sarebbe campione ancora prima di scendere in campo.

Al centro della scena c’è Cristian Chivu, alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra e già vicino a un traguardo storico. Per il tecnico rumeno si tratta anche di una sfida dal sapore particolare: il Parma rappresenta infatti una tappa recente e significativa della sua carriera.

Chivu ha guidato i ducali per una dozzina di partite, centrando l’obiettivo salvezza e attirando su di sé l’interesse dell’Inter, che lo ha scelto per aprire un nuovo ciclo. Domenica sarà la seconda volta da allenatore contro la sua ex squadra, dopo la vittoria ottenuta nel match d’andata.

Anche da calciatore, il rapporto con il Parma ha avuto diversi incroci: sette confronti complessivi tra Serie A e Coppa Italia, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte, vissute con le maglie di Roma e Inter.

Ora però conta solo il presente: a San Siro può arrivare il coronamento di un percorso costruito con continuità e ambizione. E per Chivu sarebbe un trionfo dal valore doppio, tra passato e futuro che si incontrano nella notte più importante.