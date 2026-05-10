Giovanni Malagò continua a lasciare aperta la porta a una possibile candidatura alla presidenza della FIGC. A margine della Race for the Cure, l’ex presidente del CONI ha confermato che il lavoro preparatorio sta andando avanti in vista della scadenza del 13 maggio, termine ultimo per presentare le candidature.

“Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma”, ha spiegato Malagò, sottolineando di aver mantenuto fin dall’inizio un atteggiamento rispettoso verso tutte le componenti del calcio italiano. “Ho avuto un mio criterio dall’inizio, di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualcuno prima della data del 13 maggio”.

Malagò ha poi aggiunto di essere già al lavoro sulla parte organizzativa e burocratica necessaria per una possibile discesa in campo: “Stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente”.

Alla domanda su una candidatura ormai imminente, il dirigente non si è sbilanciato definitivamente, ma ha lasciato intendere che la possibilità sia concreta: “Se mi candido ufficialmente? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto”.