Frasi d'incoraggiamento, di consolazione, consigli e a volte anche qualche rimprovero a fin di bene: ogni mamma del mondo ha sempre una parola giusta per i propri figli, fin dal loro primo giorno di vita. Espressioni tipiche e modi di fare che ognuno ha imparato a riconoscere come continui e immancabili gesti d'affetto.

Parole e situazioni che hanno vissuto in tantissime occasioni anche Matteo Darmian, Davide Frattesi e Luis Henrique: i tre giocatori nerazzurri sono stati protagonisti della nuova produzione di Inter Media House in occasione della Festa della Mamma.

Il video, per il secondo anno consecutivo sponsored by Ria Money Transfer, Official Money Transfer Partner del Club, vede i tre nerazzurri impegnati a immaginare le reazioni delle proprie madri davanti a situazioni che potrebbero aver vissuto in prima persona nel corso della loro crescita.

Un amore speciale e incondizionato per qualcuno che li ha sempre accompagnati e sostenuti: ricordare le parole della propria Mamma è il modo migliroe per sentirla sempre vicina.