Non bisognerà attendere ancora molto prima di vedere il primo trasferimento da un miliardo di dollari. Questa è la previsione che Bank of America fa all'interno di un report stilato in occasione degli imminenti Mondiali di calcio, dal titolo 'The Beautiful Game: BofA’s World Cup 2026 Guide', dove ha realizzato uno studio che collega grandi eventi e trend economici — in questo caso il Mondiale — agli effetti su PIL, occupazione, turismo, consumi, media e business sportivo. Come tutte le industrie dell’intrattenimento, anche il “talento” nel calcio viene scambiato a prezzi enormemente elevati; secondo quanto si legge sul report, viene sempre più considerato come una classe di asset in grado di apprezzarsi nel tempo. Se le commissioni di trasferimento continueranno a crescere a un ritmo di circa il 37% — il tasso di inflazione registrato nel 2025 —, secondo BofA il primo trasferimento da 1 miliardo di dollari potrebbe arrivare già entro il 2031.

Potrebba altresì non mancare molto, secondo Bank of America, prima che la Premier League, la Liga, la UEFA o la FIFA lancino proprie piattaforme televisive dedicate. Una sorta di “Premflix” (giocando con la crasi tra Premier League e Netflix), seguendo l’esempio di altri sport come la Formula 1, la NFL e la NBA. E si arriva anche a parlare del momento in cui un giocatore deciderà di lanciare una propria IPO e quotarsi in Borsa, come già fanno circa 20 club calcistici al mondo.