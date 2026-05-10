Non bisognerà attendere ancora molto prima di vedere il primo trasferimento da un miliardo di dollari. Questa è la previsione che Bank of America fa all'interno di un report stilato in occasione degli imminenti Mondiali di calcio, dal titolo 'The Beautiful Game: BofA’s World Cup 2026 Guide', dove ha realizzato uno studio che collega grandi eventi e trend economici — in questo caso il Mondiale — agli effetti su PIL, occupazione, turismo, consumi, media e business sportivo. Come tutte le industrie dell’intrattenimento, anche il “talento” nel calcio viene scambiato a prezzi enormemente elevati; secondo quanto si legge sul report, viene sempre più considerato come una classe di asset in grado di apprezzarsi nel tempo. Se le commissioni di trasferimento continueranno a crescere a un ritmo di circa il 37% — il tasso di inflazione registrato nel 2025 —, secondo BofA il primo trasferimento da 1 miliardo di dollari potrebbe arrivare già entro il 2031. 

Potrebba altresì non mancare molto, secondo Bank of America,  prima che la Premier League, la Liga, la UEFA o la FIFA lancino proprie piattaforme televisive dedicate. Una sorta di “Premflix” (giocando con la crasi tra Premier League e Netflix), seguendo l’esempio di altri sport come la Formula 1, la NFL e la NBA. E si arriva anche a parlare del momento in cui un giocatore deciderà di lanciare una propria IPO e quotarsi in Borsa, come già fanno circa 20 club calcistici al mondo. 

Sezione: News / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 22:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.