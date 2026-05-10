In merito alla concorrenza mancata nella corsa Scudetto, Fabio Capello ha analizzato così la situazione alla Gazzetta dello Sport, concentrandosi sulle big che non hanno reso come avrebbero forse dovuto: "Il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà: non è tonico, non ha lo stesso gioco mostrato fin quando è rimasto vicina all’Inter. Non ha più continuato con la stessa velocità, determinazione e qualità di gioco. La Juve ha recuperato bene con Spalletti".