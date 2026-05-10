In merito alla concorrenza mancata nella corsa Scudetto, Fabio Capello ha analizzato così la situazione alla Gazzetta dello Sport, concentrandosi sulle big che non hanno reso come avrebbero forse dovuto: "Il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà: non è tonico, non ha lo stesso gioco mostrato fin quando è rimasto vicina all’Inter. Non ha più continuato con la stessa velocità, determinazione e qualità di gioco. La Juve ha recuperato bene con Spalletti".

Sezione: News / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 16:30
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione