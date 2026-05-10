Jaap Stam, ex difensore della Lazio, ha parlato della finale di Coppa Italia ai microfoni de LaLazioSiamoNoi: "Il consiglio che posso dare è giocare la finale con fiducia. Se non sei una buona squadra, non arrivi fino in fondo in una competizione: vuol dire che la Lazio ha fatto grandi cose. E poi è una gara secca, diversa dal campionato. L’Inter è una squadra forte, ma in Coppa può succedere di tutto e questo può fare la differenza. Quando giocavo una finale, per me era molto importante fare sempre la mia parte e mettermi al servizio della squadra. Credo che se in campo c’è lo spirito giusto, la grinta, la fiducia nelle proprie qualità e la voglia di fare bene, allora si può davvero battere chiunque".