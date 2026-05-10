Un giorno fantastico e indimenticabile. Non può chiaramente che definirlo così il giorno del suo debutto in Serie A Mattia Mosconi, che ieri ha avuto i suoi primi minuti con la maglia dell'Inter subentrando a Petar Sucic, sfiorando tra l'altro anche il gol del 4-0 dopo una splendida combinazione con Luis Henrique. Per il ragazzo di Grosio, paesino della Valtellina, una gioia incontenibile che prova a raccontare anche tramite il suo profilo Instagram: "L’ho sognato fin da bambino e finalmente si è realizzato. Sono consapevole che questo è soltanto un punto di partenza e lavorerò ancora di più per continuare a migliorare ogni giorno. Ringrazio la società e i compagni per tutto il supporto e fiducia".