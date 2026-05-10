Giovanni Fabbian e Marco Brescianini diventano giocatori della Fiorentina dopo i prestiti con obbligo legati alla salvezza. Lo evidenzia Fabrizio Romano, ricordando che l'esborso totale corrisponde a una cifra intorno ai 23 milioni di euro. L'ex Inter Fabbian, dunque, non ripartirà più dal Bologna, ma già da quest'estate è pronto a intraprendere l'avventura con la viola sin dall'inizio della prssima stagione. L'ad del Bologna, Claudio Fenucci, aveva parlato così di Fabbian: "Le condizioni dell'obbligo di riscatto di Giovanni in caso di salvezza della Fiorentina ci consente di programmare il prossimo mercato estivo che dovrà essere molto intelligente qualora non dovessimo partecipare alle Coppe".