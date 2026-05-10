Giuseppe Pancaro mette il focus sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni de La LazioSiamoNoi: “L’Inter è sicuramente la favorita perché ha dimostrato di essere la squadra più forte, ma affronta la Lazio nel suo momento migliore. Non è mai stata così bene dal punto di vista fisico e mentale come nell’ultimo periodo”. Ancora Pancaro nella sua analisi: "Fermo restando che l’Inter è favorita, io penso che la Lazio abbia più da perdere. I nerazzurri hanno vinto lo Scudetto e la stagione rimane in ogni caso positiva. Questa Coppa Italia, invece, può cambiare interamente il giudizio sulla stagione dei biancocelesti".