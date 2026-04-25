Le partite si giocano molto spesso sui dettagli e l'Inter vuole curarli attentamente anche a Torino. Negli scorsi giorni abbiamo fatto riferimento a più riprese alle statistiche relative alle due squadre che si affrontano nel tardo pomeriggio di domani. Interessante anche il dato relativo ai falli commessi dalle due squadre. Casadei, centrocampista offensivo dei granata (tra l'altro ex nerazzurro) è al nono posto dei giocatori di A per falli commessi (48). Alessandro Bastoni ne ha commessi 44 e si trova fuori dalla top ten.