Con la sua rete, la prima con la maglia del Parma, sembrava aver indirizzato la partita del Tardini a favore dei ducali, prima della clamorosa rimonta della Roma firmata nel recupero da Devyne Rensch e da Donyell Malen che al centesimo minuto ha trovato il gol del 3-2 su rigore. Nonostante l'amarezza per una sconfitta rocambolesca, Mandela Keita non nasconde la propria gioia per questa sua prima marcatura italiana. Ai microfoni di Sky Sport, il pensiero del centrocampista belga è per la madre, presente in tribuna al Tardini: "Dedico il mio primo gol alla mia mamma, che mi ha fatto una sorpresa. Non sapevo che ci sarebbe stata oggi. Mi sento fortunato a poter giocare e aiutare la mia famiglia. Sono felice di fare questo lavoro. La cosa che conta però adesso è che oggi abbiamo perso. Io non piango mai, perché mi hanno educato così. Voglio restare sempre forte, ma questa volta era difficile non emozionarmi. La mia mamma è la persona più importante per me, mi dà i brividi tutto quello che è successo. Spero di continuare così e aiutare i miei compagni".

Keita è diventato progressivamente anche un uomo mercato, e spesso si parla di Cristian Chivu, che lo ha lanciato definitivamente in gialloblu, che lo riabbraccerebbe volentieri all'Inter: "Io vi dico la verità: sono molto concentrato sul Parma, che mi ha dato tutto. Ricorderete la prima partita che ho fatto qua, presi due gialli ravvicinati e venni espulso. Il Parma però mi ha aiutato e mi ha dato fiducia, io sono felice qua. Poi vedremo l'anno prossimo, ma sono felice e ho un contratto".