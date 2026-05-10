Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio, intervistato dal sito LaLazioSiamoNoi rivive le emozioni della finale di Coppa Italia vinta coi biancocelesti contro l'Inter nell'anno 2000, che nella memoria nerazzurra rimarrà quella dell'infortunio shock di Ronaldo: “Ho un ricordo bellissimo della vittoria. In particolare, ricordo che andammo a giocare la partita di ritorno dopo aver vinto lo Scudetto la domenica. Da quel momento in poi ci furono tre giorni di festeggiamenti, senza allenarci ci ritrovammo solo a fare la rifinitura. Eravamo talmente sulle ali dell’entusiasmo che riuscimmo a vincere anche quella finale”.

Cosa deve fare la Lazio per provare a impensierire i nerazzurri dopo la brutta sconfitta in campionato: L’Inter è sicuramente la favorita perché ha dimostrato di essere la squadra più forte, ma affronta la Lazio nel suo momento migliore. Non è mai stata così bene dal punto di vista fisico e mentale come nell’ultimo periodo. Chi ha più da perdere? Fermo restando che l’Inter è favorita, io penso che la Lazio abbia più da perdere. I nerazzurri hanno vinto lo Scudetto e la stagione rimane in ogni caso positiva. Questa Coppa Italia, invece, può cambiare interamente il giudizio sulla stagione dei biancocelesti. Vincendo diverrebbe un’annata positiva, perdendo non sarebbe stata una buona stagione vista anche la posizione in classifica in campionato. Quando riesci a vincere una coppa dai valore all’annata che hai fatto e avrebbe ancora più significato visti i tanti problemi che i biancocelesti hanno dovuto affrontare in questa stagione”, evidenzia Pancaro, che in carriera ha vestito anche le maglie di Milan, Cagliari, Fiorentina e Torino.