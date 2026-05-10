Il 10 maggio 2014, a San Siro, si scriveva una pagina della storia del calcio, una pagina che nonostante tutti sapessero fosse inevitabile arrivasse alla fine in pochi credevano possibile potesse compiersi. A quasi 41 anni, Javier Zanetti gioca la sua ultima partita con la maglia dell'Inter e da calciatore dopo 19 anni e 858 partite giocate coi nerazzurri. Ironia della sorte, si trattava di un match tra Inter e Lazio: Pupi, partito dalla panchina, si alza per iniziare il riscaldamento intorno al 40’, dopo il terzo gol nerazzurro segnato da Rodrigo Palacio, e al 52esimo entra al posto di Jonathan nell'ovazione di San Siro. Che diventa oceanica al fischio finale, col saluto commosso dal prato del Meazza a tutti i tifosi interisti.

Sono passati dodici anni da quel momento, Zanetti è rimasto comunque saldamente legato all'Inter della quale ora è vice presidente e ambasciatore nel mondo; ma quella sera, che sembrava impossibile arrivasse, è rimasta comunque nel cuore di tutto il tifo nerazzurro.