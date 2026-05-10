Daniele De Rossi rimarrà sullla panchina del Genoa? Del doman non v'è certezza, per lui come per quasi tutti gli allenatori di Serie A. Questo è in sintesi il discorso fatto dal tecnico rossoblu dopo il pareggio contro la Fiorentina nella conferenza stampa del dopopartita. A domanda su un eventuale colloquio sul suo futuro col presidente Dan Sucu, De Rossi ha risposto prima con un sorriso: "E di che abbiamo parlato? Di alpini", alludendo all'adunata nazionale delle penne nere che in questi giorni ha animato Genova.

Poi ha spiegato il suo punto di vista: "Se non volessi rimanere, non avrei nemmeno parlato con il Presidente. Se adesso non faccio promesse è perché non posso farle: nessuno, a parte Cristian Chivu, oggi è sicuro di rimanere. Io so solo che qui sto bene e che non ho fretta di andarmene. Poi so che il calcio cambia molto. Io l'unica promessa che ho fatto l'ho fatta da calciatore restando sempre alla Roma. Poi se mi chiedi a me ti dico che mi piace stare qui ti dico di sì, che vorrei portare il Genoa in Europa. Ma non posso prometterlo".