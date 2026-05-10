Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona prossimo avversario dell'Inter in campionato, parlando ai microfoni di DAZN afferma di non avere rimorsi per la scelta di allenare la prima squadra gialloblu, ormai da tempo precipitata in Serie B: "Posso dire di avere dato tutto. Mi sono trovato in una situazione non facile: da subentrante e con la squadra ultima in classifica. Credo di poter stare in questa categoria, questa è formativa. Brutto dirlo, ma sono molto contento di aver fatto questa esperienza. Non ho rammarico, non ho rimpianti per ciò che ho lasciato. Il rimpianto grande è di non aver quasi mai avuto tutta la rosa a disposizione. Mi dispiace per i ragazzi e per lo staff che ce l'hanno messa tutta anche oggi".

Sammarco parla poi del suo attaccante Kieron Bowie e congeda definitivamente Gift Orban, messo fuori squadra dopo l'increscioso episodio della rissa con un tifoso dopo la gara col Milan: "Bowie si è dato tanto da fare, ha fatto qualche gol, è un ragazzo che spero possa rimanere e che il Verona possa ripartire da lui. Decisione su Orban definitiva? Presumo di sì, ha saltato tre partite, lo abbiamo lasciato fuori, sta andando avanti per il suo percorso e non ci sono le condizioni per farlo rientrare".