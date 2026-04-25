Continuiamo a dare uno sguardo ai numeri della sfida di domani tra Torino e Inter. Questa volta è il sito ufficiale nerazzurro a concentrarsi sulla parte statistica: l'Inter ha piazzato uno sprint importante dopo la sosta per le nazionali portando a casa tre vittorie consecutive, segnando almeno tre gol in ogni partita per un totale di dodici. I nerazzurri hanno il miglior attacco del torneo con 78 reti all'attivo. Il Torino, invece, arriva alla sfida con 54 gol subiti: i granata sono la terza peggior difesa del campionato.