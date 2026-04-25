L'Inter si sta avvicinando sempre di più alla conquista dello Scudetto numero 21. I nerazzurri sono a un passo da un altro traguardo importantissimo e dominano la maggior parte delle statistiche del massimo campionato italiano. Come evidenzia Kickest, sono tre i giocatori di Chivu nella top ten per percentuale di passaggi riusciti. Ovviamente si tratta di tre difensori, perché è abbastanza fisiologica la buona riuscita dei passaggi nel giro palla arretrato. Acerbi, Darmian e De Vrij si assestano su una percenuale di poco superiore al 94%.