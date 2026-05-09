Cristian Chivu un predestinato. Un gestore di uomini come pochi. Un determinista umile che ha capito in fretta equilibri e priorità di un gruppo nerazzurro di alto profilo. Solo da perfezionare e rigenerare. Compito non facile per il novello allenatore neo campione d'Italia. “Che nei fatti e nei contenuti si è mostrato più efficace di altri colleghi big e vincenti come Allegri, Conte e Spalletti”.
È il pensiero di Fulvio Collovati. L’ex difensore dell’Inter, campione del mondo nel 1982 con la maglia della Nazionale, non è sorpreso dallo scudetto nerazzurro. Ancora meno dall’escalation del tecnico rumeno, sbarcato alla Pinetina senza troppi violini al seguito. Con solo 13 gare in serie A da allenatore del Parma.
Fulvio, come ha fatto Chivu a vincere al primo colpo?
"Perché è una persona intelligente, predestinata. Lo sapevano i dirigenti che avevano intravisto in lui qualità e numeri importanti, da tecnico futuro. Doti visibili quando ancora fai il calciatore. La bravura di Chivu è che ci ha messo del suo, ma innanzitutto ha capito che ereditava giocatori di un certo livello e spessore che sono sempre difficili da guidare. Vanno valorizzati, fatti rendere al meglio. Lui non ha commesso l’errore che commettono tanti allenatori, anche importanti. Non li ha soffocati con la propria personalità, con il suo modo di allenare. Ha seguito una linea gestionale, non quella delle imposizioni che finiscono per snaturare le qualità dei singoli".
Chivu ha lavorato in ogni reparto, uomo per uomo. Un’opera da sarto.
"Ha dato benzina all’ambiente, a tutti i giocatori. A cominciare dall’attacco più forte del campionato. Ma anche ad una difesa che almeno nei centrali andava ed andrà rivoluzionata, inevitabilmente ringiovanita. A centrocampo ha restituito forma e centralità a Zielinski, fatto gradualmente fatto crescere Sucic.
All’Inter del futuro serve più un mediano interditore accanto a Calhanoglu-Barella o un fantasista dietro o accanto alle punte?
"Servirebbe forse più uno come Nico Paz. Ma il problema che uno così lo vogliono tutti. Sì, tutti vorrebbero in rosa un 'dieci' che nel calcio di oggi, con quelle caratteristiche, in giro non se ne trovano più. Uno degli ultimi è stato il Becca Evaristo Beccalossi, dopo di lui Baggio Totti e Del Piero. Poi nessuno più".
Il tecnico guida una squadra a fine ciclo o solo da consolidare?
"Una via di mezzo. E’ una squadra non vecchia, in attacco ci sono Bonny e Pio Esposito dietro a Thuram e Lautaro ancora giovani. Oltre alla difesa, qualche intervento come dicevo va sicuramente fatto anche in mezzo al campo".
Una vittoria in Coppa Italia mercoledì contro la Lazio renderebbe forse epica una stagione per l’Inter e Chivu già eccezionale.
"A Napoli considerano giustamente positiva la stagione di Conte che ha vinto la Supercoppa Italiana e raggiunto un secondo posto in campionato. Cosa si può dire di Chivu e della sua squadra se dovessero trionfare anche in Coppa Italia? Mourinho vinse al secondo anno il Triplete, per l’allenatore rumeno un Doblete nerazzurro al primo anno sarebbe molto più di un grandissimo biglietto da visita". Giulio Peroni
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 16:58 LIVE - Lazio-Inter, le ufficiali: alla fine sarà ThuLa. Diouf preferito a Darmian
- 16:45 FOTO - Lazio-Inter, ospiti in campo con la terza maglia
- 16:42 videoLazio-Inter, le due tifoserie insieme a Ponte Milvio
- 16:25 Bologna, due settimane di stop per Vitik: in bilico per la gara con l'Inter
- 16:10 L'Inter non dimentica la Inzaghi-band: Barella e Thuram esultano con Spicciariello
- 15:55 Milano, il Comune avvisa Milan e Inter: "Tunnel Via Patroclo da modificare"
- 15:40 La Serie A per la giornata dell'Europa: in campo coi vessilli dell'Unione
- 15:25 UFFICIALE - Bonny ha scelto la Costa d'Avorio: per lui chance Mondiale
- 15:10 Sky - Ancora qualche dubbio per Chivu. Salgono le quotazioni di Lautaro
- 14:55 Timidi sondaggi da B e C: fino al Parma nessuno credeva in Chivu
- 14:40 Roma, Gasperini: "Koné incedibile? Nessuno lo è ormai. Io spero che resti"
- 14:25 Bellinazzo: "La Champions porta delle cifre enormi. Basti pensare all'Inter"
- 14:10 Parma, Cuesta: "Pellegrino poteva fare meglio sull'1-0 Inter? Poi dite..."
- 13:55 Cinque squadre fisse in Champions: le Leghe pronte a pressare la UEFA
- 13:40 SM - Carlos Augusto, rinnovo in alto mare: possibili sbocchi sul mercato
- 13:25 Tutta (o quasi) la 37esima di A alle 12.30? Inter-Verona l'unica esclusa
- 13:10 Atalanta, D'Amico ai saluti: tutto definito per l'arrivo di Giuntoli
- 12:50 Milan, Allegri spiega quando sono calate le motivazioni per lo Scudetto
- 12:30 Mourinho: "Lautaro o Milito? Diego. Chivu non era un allenatore in campo"
- 12:15 Verso Lazio-Inter, i convocati di Maurizio Sarri: out Cataldi e Zaccagni
- 12:01 L'Inter incontra il Papa Leone XIV. Il Pontefice: "Siate testimoni di valori"
- 11:44 Lazio, Patric: "Vincere con l'Inter per arrivare al meglio alla finale"
- 11:27 Corsera - Lazio-Inter, prove generali della finale di Coppa Italia
- 11:12 Collovati a FcIN: "Chivu predestinato. Non ha commesso l'errore di altri allenatori"
- 10:57 Aprile è dolce per Marija Milinkovic: miglior giocatrice con Cecilie Fløe
- 10:42 Caldara: "Milan? Dopo il derby credevo potesse lottare per lo scudetto"
- 10:28 TS - Inter macchina di gol: Chivu 'insegue' Conte e Inzaghi
- 10:13 Corsera - Schenone, la posizione su Rocchi. E ha ricordato che Doveri...
- 09:59 TS - Arbitri, Schenone resta non indagato: una buona notizia per l'Inter
- 09:44 CdS - Inchiesta arbitri, dalle audizioni di ieri nessun nuovo indagato
- 09:29 CdS - Lazio-Inter senza tifo organizzato: appuntamento fuori dall'Olimpico
- 09:14 Qui Lazio - Zaccagni out, ma può esserci in finale: Sarri con Noslin o Pedro
- 09:00 GdS - Arbitri, per Schenone niente intercettazioni. L'indagine si allarga
- 08:45 CdS - Bastoni non convinto dell'addio all'Inter. E il Barça guarda altrove
- 08:30 GdS - Ampio turnover per Chivu: la probabile. Martinez si gioca il futuro
- 08:15 Preview Lazio-Inter - Chivu cambia ma non troppo. Out in due
- 00:00 Mi chiamo Evaristo. Scusate se insisto
- 23:45 Frosinone in A, i complimenti dei campioni d'Italia: il messaggio dell'Inter
- 23:30 Bartesaghi: "La vittoria in Supercoppa contro l'Inter momento indimenticabile"
- 23:20 Rocchi-Schenone, non vi sono intercettazioni rilevanti. Inter serena
- 23:15 Festa Venezia davanti a Materazzi. Duncan: "Me lo aveva promesso"
- 23:00 Prima della finale di Coppa Italia, assemblea di Lega Serie A al CONI
- 22:45 Torino, stavolta la rimonta è completa: Sassuolo raggiunto e superato 2-1
- 22:35 Ultima giornata in Serie B: dopo il Venezia, torna in A anche il Frosinone
- 22:30 Primo trionfo arabo per Simone Inzaghi. Grazie ad... un ex rivale a Milano
- 22:15 Fabregas: "L'Arsenal può fare il Doblete o perdere tutto. Fallimento? No"
- 22:00 Coppa Italia, la vigilia dell'Inter: allenamento alle 9.30, conferenza alle 19
- 21:45 Qui Lazio - Contusione al piede, Zaccagni verso il forfait contro l'Inter
- 21:30 Carbone felice: "Quando mettiamo qualità nel finalizzare è tanta roba"
- 21:15 Champions, ora è ufficiale: a Spagna e Inghilterra 5 posti per il 2026-2027
- 21:00 Braglia: "Inter? La dirigenza trasmette unità ai giocatori. Invece al Milan..."
- 20:45 Vilhjalmsdottir: "Juve, questione di orgoglio. Primo anno qui tra alti e bassi"
- 20:30 videoRewind della notte più bella: la festa Scudetto tra San Siro e Duomo
- 20:15 Primavera - Inter-Verona, gli Up&Down: Mayé dominante, Kukulis timbra due volte
- 20:02 Primavera - Gol, spettacolo e tanta qualità: un'ottima Inter batte il Verona 4-2
- 20:00 Romano: "Pavard-Inter, storia finita: tornerà in Italia e sarà ancora ceduto"
- 19:45 Mourinho: "Chivu bravo e fortunato. Nessuno di questa Inter giocherebbe nella mia"
- 19:30 Inchiesta arbitri, Schenone non è indagato nemmeno dopo l'interrogatorio
- 19:15 Un weekend pieno di impegni per le giovanili dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! LAZIO-INTER, LAUTARO guida il PRIMO ATTO: TURNOVER ragionato? Le SCELTE di CHIVU
- 18:45 Dalla sequenza di Fibonacci alla serie di Abisso, di matematico c'è solo un 'Rosario' di imprecazioni
- 18:30 L'avv. Afeltra: "Caos arbitri, le indagini finiranno soltanto in autunno"
- 18:15 Espressione blasfema al termine di Fiorentina-Inter: multato Vanoli
- 18:00 Stagione 2026/27, rilasciate le Licenze UEFA: ci sono Inter e Inter Women
- 17:45 Orsi: "I meriti di Chivu sotto gli occhi di tutti. Rinnovamento in porta"
- 17:31 Corvi e il Fantacalcio: "Io non mi sono preso, avevo già il blocco dell'Inter"
- 17:09 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 16:55 Esposito: "Chivu non ti regala niente, è stato decisivo per me quest'anno"
- 16:52 Sky - Inter in partenza per Roma: non convocati Esposito e Calhanoglu
- 16:41 Lautaro: "Ecco cosa mi ha colpito di Esposito. Per noi il gol è tutto"