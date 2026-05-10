Alle 22.39 di domenica 3 maggio 2026, scoccava l'ora dell'Inter campione d'Italia: Kevin Bonacina fischiava la fine della gara col Parma e sanciva la conquista aritmetica della conquista del 21esimo tricolore dei nerazzurri di Cristian Chivu. Scatenando la festa dei tifosi interisti a San Siro prima e per le vie di Milano poi, con l'apoteosi notturna in Piazza Duomo insieme alla squadra. A sette giorni e qualche minuto di distanza da quel momento magico, rivivi insieme a FcInterNews.it i momenti salienti di quella grande serata.