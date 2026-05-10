Alle 22.39 di domenica 3 maggio 2026, scoccava l'ora dell'Inter campione d'Italia: Kevin Bonacina fischiava la fine della gara col Parma e sanciva la conquista aritmetica della conquista del 21esimo tricolore dei nerazzurri di Cristian Chivu. Scatenando la festa dei tifosi interisti a San Siro prima e per le vie di Milano poi, con l'apoteosi notturna in Piazza Duomo insieme alla squadra. A sette giorni e qualche minuto di distanza da quel momento magico, rivivi insieme a FcInterNews.it i momenti salienti di quella grande serata.

Sezione: News / Data: Dom 10 maggio 2026 alle 23:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.