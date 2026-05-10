Traguardo centrato per il Como che da oggi è matematicamente in Europa. I lariani hanno battuto per 1-0 il Verona conquistando l'accesso alle coppe, in attesa di capire se riusciranno a centrare la Champions. Ne ha parlato a fine gara a DAZN il tecnico Cesc Fabregas: "Molto contento e orgoglioso oggi. Oggi, due anni fa, eravamo promossi in A e oggi conquistiamo l'Europa. E' cresciuta la squadra, la società, i tifosi... è inspiegabile. Tra vent'anni fa ricorderemo questo questo giorno. Oggi con i social tutto va veloce, c'è pressione. Si deve godere: non ricordo quanti trofei ho vinto, ma c'è molto di più. Si ricorda la celebrazione, ora mancano due partite e vedremo se possiamo volare più in alto".

Il tuo Como gioca un calcio completo?

"Ci sono diverse partite durante la stagione, non possiamo sempre portare avanti il nostro modo di giocare. Tanti tifosi oggi mi hanno mandato dei messaggi di quando eravamo in Serie D. Non siamo il Milan, l'Inter, la Juventus o il Napoli, siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento".

Guarderai l'Arsenal o il Clasico?

"Ho un aereo alle 17:30 non so se lo andrò a prendere per andare a vedere il Clasico, decido tra mezz'oretta".