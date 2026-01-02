"Se mi aspettavo due scudetti del Napoli in tre anni? Sì e no. Sì, perché hanno quella stabilità di cui un club ha bisogno, una buona rosa e un bravo tecnico, che sa valorizzare i giocatori. No, perché rivali come Inter, Juventus o Milan hanno il livello per vincere lo scudetto. Per questo ciò che sta facendo il Napoli ha grande valore". Così Rafa Benitez parla a La Repubblica del percorso dei partenopei, in corsa anche quest'anno per il titolo.

"Come finisce? È presto per dirlo. Le squadre di vertice hanno ottime rose e i titoli si vincono negli ultimi dieci turni. Italiane in difficoltà in Europa? Tornerete a vincere, ne sono sicuro. Avete buone squadre e allenatori - dice ancora Benitez - La difficoltà è che molti grandi club europei hanno tanti soldi e possono permettersi i migliori giocatori, ma l’Italia si rialzerà e tornerà protagonista".