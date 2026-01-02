In occasione di Inter-Napoli, gara in programma l’11 gennaio 2026, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 30 dicembre 2025 e sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, ha adottato, con provvedimento in data 2 gennaio 2026, le seguenti prescrizioni:

"divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania e ai residenti in Provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della “S.C.C. Napoli”, con l’esclusione dei residenti in Campania e in Provincia di Genova titolari della fidelity card della “FC Internazionale” sottoscritta in data antecedente al 19 dicembre 2025;

vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 dicembre 2025, non residenti nella Regione Campania e nella Provincia di Genova".