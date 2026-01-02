I titolarissimi per la prima dell'anno in programma a San Siro domenica sera contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chivu è pronto a ripartire dalla ThuLa

L'attacco dell'Inter dovrebbe essere composto da Lautaro e Thuram, con Esposito pronto ad essere decisivo a partita in corso, in attesa del rientro di Bonny previsto per Parma.

A destra conferma per Luis Henrique mentre Zielinski, reduce dai crampi contro l'Atalanta, deve difendersi dal ritorno di Mkhitaryan. In difesa Akanji centrale con Acerbi a disposizione e dalla panchina.

PROBABILE INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
 

Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 20:00
Autore: Raffaele Caruso
