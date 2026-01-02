Intervistato nell'ambito di 'The Big Pete', un progetto multimediale di Flashscore e CANAL+ Sport che verrà lanciato nella primavera del 2026, Roberto Di Matteo, ex giocatore di Lazio e Chelsea che coi Blues da allenatore ha conquistato la Champions League del 2012, ha parlato delle prospettive della Nazionale targata Gennaro Gattuso: "Il calcio italiano sta attraversando una fase di transizione generazionale. Abbiamo giocatori di talento, ma abbiamo bisogno di più fiducia e di maggiori opportunità per i giovani in Serie A. L'ambiente attorno alla Nazionale è solido e il futuro appare roseo."

L'Italia riuscirà a qualificarsi per la prossima Coppa del Mondo?

"Incrociamo le dita. Faremo tutti il ​​tifo per loro. Spero che questa volta ce la facciano."