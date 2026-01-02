L'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato dell'Inter e di Inter-Bologna, match in programma domenica sera a San Siro, ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà.

"Chivu si sta prendendo lo spogliatoio dell'Inter. Ha avuto un'eredità pesante, c'era da ricostruire nel morale la squadra. C'erano molti dubbi per l'esperienza di Chivu, ma dall'esterno l'impressione è che piano piano sta entrando nelle dinamiche di spogliatoio, che sono difficili da domare - le sue parole -. Sarà interessante la gara col Bologna, perché abbiamo visto le difficoltà incontrate in Supercoppa".