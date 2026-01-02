Il mercato di riparazione potrebbe cambiare i valori delle big italiane, tutte alla ricerca del rinforzo giusto per battere la concorrenza in un campionato più che mai equilibrato in vetta. Lo ha spiegato Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "La squadra ha una sua base, stiamo facendo cose che mi piacciono - ha detto Gasp -. Siamo competitivi, l'obiettivo della Roma per quanto mi riguarda è diventare sempre più forte. Non bisogna aggiungere giocatori tanto per metterli, ma servono giocatori forti che possono dare un valore a aggiunto a questa squadra. Abbiamo fatto cinque mesi così e possiamo andare avanti, ma servono giocatori forti. Questo è un mercato strano, le big si stanno scatenando, cosa mai successa. Ci sono tante squadre in pochi punti, bisogna accettare la sfida e la battaglia. Bisogna stare attenti e sempre pronti, dobbiamo solo guardare il nostro percorso e fare le cose per diventare ancora più forti".