Oggi la Gazzetta dello Sport conferma totalmente l'esclusiva di ieri di FcInterNews (RILEGGI QUI) riguardo la situazione di Tomas Palacios. Il difensore argentino è infortunato ed è sul mercato (starà ai box ancora una ventina di giorni).

"Per ovvie ragioni, c’è voglia di cederlo subito, ma nello stesso tempo Palacios si impunta per rimanere a Milano almeno fino a fine stagione. Se la sua ex squadra in patria, l’Independiente Rivadavia, dovesse avanzare una proposta, la situazione potrebbe anche cambiare", si legge sulla rosea.