In casa Inter, sul fronte uscite, continua a tenere banco il nome di Davide Frattesi, deluso da una prima parte di stagione passata in ombra tra problemi fisici e difficoltà nell'insidiare il posto dei compagni di reparto.

"Come un anno fa, dunque, Frattesi si ritrova ai margini e spera che stavolta l’entourage riesca a trovargli una sistemazione lontano da Milano - sancisce il Corsport -. Sarebbe importantissimo per lui accumulare minuti e ritrovare fiducia a pochi mesi dallo spareggio per i mondiali e - si spera - dalla fase finale della competizione. L’ex Roma preferirebbe ovviamente rimanere in Italia, affascinato dall’idea di tornare a lavorare con Spalletti, con il quale si è trovato bene in nazionale ed entrambi sono convinti che ritrovarsi possa provocare vantaggi reciproci".

Ma l'opzione turca che porta al Fenerbahçe è quella più gradita all'Inter, con il club gialloblu che insiste per convincere Frattesi. "In viale della Liberazione non farebbero di certo barricate, a fronte ovviamente di offerte ritenute adeguate per un calciatore che comunque ha avuto dei picchi di rendimento importanti. L’asticella per il cartellino di Frattesi è a 35 milioni", spiega il CdS.