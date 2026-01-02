Raffaele Palladino ha ripensato al ko dell'Atalanta contro l'Inter, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa andata in scena alla vigilia della sfida contro la Roma: "Sarebbe importante vincere contro una big, certo - la premessa del tecnico dei bergamaschi -. Noi contro l'Inter abbiamo giocato bene nel secondo tempo, però sono venuti a mancare gli ultimi dettagli. Arriviamo con grande consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo continuare la nostra scalata cominciando alla grande un 2026 determinante per noi. Non sarà facile, ma dobbiamo avere l'intensità giusta".