Al di là delle trattative per Joao Cancelo, le sette presenze di fila da titolare dimostrano che Cristian Chivu crede in Luis Henrique, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. Il brasiliano ne ha giocato tre di queste per 90', fornendo un assist e crescendo soprattutto in fase difensiva.

Allenatore e dirigenza sono quindi soddisfatti dal percorso e anche dall'ultima gara con l'Atalanta, in cui ha sbagliato un gol ma non ha sofferto le iniziative di chi era sul suo lato. Salvo sorprese, sarà schierato dal 1' anche contro il Bologna.

Sul quotidiano si sottolinea la differenza di gestione, ad esempio, con quanto fatto da Inzaghi con Buchanan, che non venne praticamente mai lanciato dal 1'. Chivu si è preso del tempo con Luis Henrique per fargli capire dove era arrivato e poi lo ha lanciato. Oggi la società si guarda attorno per un nuovo esterno, ma nel frattempo il giocatore ha avuto fiducia e ora in via della Liberazione si valutano pro e contro di un investimento che chiuderebbe spazio all'ex OM.