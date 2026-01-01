Manuel Akanji è diventato una colonna della difesa dell'Inter con prestazioni convincenti. E si è già conquistato il riscatto in estate, a prescindere da quello che sarà l'esito della lotta scudetto. Il club nerazzurro ha strappato il possente difensore svizzero al Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che si trasformera però in obbligo in caso di tricolore della squadra di Chivu.

"L’intenzione dell’Inter, però, è di riscattarlo comunque - assicura La Gazzetta dello Sport -. Akanji fin qui è stato impeccabile. Sei mesi da coltellino svizzero aggiunto, un po’ braccetto e un po’ centrale, affidabilissimo". E l'Inter se lo tiene stretto.