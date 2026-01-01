Dopo il torneo italiano, l'Arabia Saudita si appresta ad ospitare anche la Final Four della Supercoppa in quel di Gedda. Una trasferta pesante che non va decisamente giù al capitano dell'Athletic Bilbao Inaki Williams, che intervistato da El Chiringuito TV ha usato toni duri per esprimere la sua contrarietà: "Per me, giocare lì è una schifezza. Per i tifosi è difficile organizzare il viaggio in Arabia Saudita e così ti senti come se stessi giocando in trasferta".
Williams poi è ulteriormente in difficoltà visto lo stato di gravidanza della moglie che potrebbe renderlo padre a giorni: "È difficile lasciare mia moglie e mio figlio qui. Sono comunque a disposizione del club e cercherò di disputare la migliore Supercoppa possibile".
Sezione: News / Data: Gio 01 gennaio 2026 alle 19:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Il 20 gennaio l'IFAB delibera sulle possibili nuove regole: dal 'pit-stop' per le cure al VAR ai gol in fuorigioco
Protti e la malattia: "Il 2025 mi ha lasciato in eredità una durissima sfida, ringrazio la vita per esserci ancora"
