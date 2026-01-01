Dopo il torneo italiano, l'Arabia Saudita si appresta ad ospitare anche la Final Four della Supercoppa in quel di Gedda. Una trasferta pesante che non va decisamente giù al capitano dell'Athletic Bilbao Inaki Williams, che intervistato da El Chiringuito TV ha usato toni duri per esprimere la sua contrarietà: "Per me, giocare lì è una schifezza. Per i tifosi è difficile organizzare il viaggio in Arabia Saudita e così ti senti come se stessi giocando in trasferta".

Williams poi è ulteriormente in difficoltà visto lo stato di gravidanza della moglie che potrebbe renderlo padre a giorni: "È difficile lasciare mia moglie e mio figlio qui. Sono comunque a disposizione del club e cercherò di disputare la migliore Supercoppa possibile".