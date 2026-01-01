Il sito specializzato Footy Headlines propone alcune anticipazioni di quelle che dovrebbero essere le maglie dell'Inter per la stagione 2026/27. La prima divisa viene proposta con delle strisce nere (più larghe) e azzurre (con motivi a zig zag) e il logo del club e della Nike che tornano di colore oro.

La seconda maglia è invece un richiamo alle divise da baseball: il colore dominante sarà il bianco, con sottili strisce verticali di colore blu scuro. Stessa tonalità del logo dell'Inter e dello sponsor tecnico.