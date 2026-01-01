Il 2025 si è appena concluso e per il tifoso interista è stato un anno sull'ottovolante, con grandi aspettative e altrettanto grandi delusioni, con momenti di indimenticabile esaltazione ma anche di profonda e inaspettata tristezza. La bacheca nerazzurra che poteva essere sulla carta arricchita con numerosi trofei è rimasta la stessa dell'anno precedente, ma nella memoria rimangono anche serate storiche in cui davvero l'Inter ha fatto sognare la propria gente e che forse valgono più di un trofeo a voler essere filosofici o sentimentali.

Un anno che Giacomo Leopardi sintetizzerebbe con 'Il sabato del villaggio', un'attesa di gioia che poi viene cancellata dalla delusione del giorno dopo. Ma il pessimismo non può e non deve trovare spazio per questo 2026, sia nella vita di tutti i giorni sia nella passione per i colori nerazzurri. Questo nuovo anno è ancora tutto da scrivere e noi lo racconteremo a voi con la stessa accuratezza, tempestività e motivazione.

Da parte della redazione di FcInterNews.it uno spropositato augurio per un 2026 ricco solo di cose positive in ogni ambito della propria esistenza.