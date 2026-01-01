L’Inter ha inaugurato il nuovo anno con un obiettivo di mercato chiaro e ambizioso: riportare João Cancelo a Milano. Il terzino portoghese è ai margini dell’Al-Hilal dopo la rottura con Simone Inzaghi e guarda con interesse a un ritorno in Europa, soprattutto in una stagione che conduce dritta al Mondiale. Un’occasione che il club nerazzurro non vuole lasciarsi sfuggire.

Come riportato da Gazzetta.it, l’asse Milano–Riad è già operativo e i contatti con Jorge Mendes, agente del giocatore, sono continui anche in questi giorni festivi. L’Inter vuole accelerare per battere la concorrenza - Barcellona e Benfica restano alla finestra - e per mettere subito a disposizione di Cristian Chivu un’alternativa di alto livello sulla fascia destra, rimasta scoperta dopo l’infortunio di Dumfries. Luis Henrique è in crescita, ma non garantisce ancora la stessa continuità dell’olandese.

L’operazione, però, presenta ostacoli importanti. Il principale è l’ingaggio di Cancelo: 15 milioni di euro a stagione in Arabia Saudita. Anche ipotizzando una divisione dello stipendio, la cifra resta fuori portata per l’Inter, che punta a ottenere un contributo economico decisivo dall’Al-Hilal per rendere sostenibile l’affare.

Gennaio sarà un mese cruciale e intensissimo per i nerazzurri, con otto partite in 24 giorni e due gare di Champions League decisive per l’accesso diretto agli ottavi. Un rinforzo immediato potrebbe fare la differenza. Cancelo, già protagonista in nerazzurro nel 2017/18, rappresenta un profilo esperto, duttile e motivato dal grande obiettivo Mondiale. Restano però i dubbi legati ai costi e a un carattere non sempre semplice. Il tempo stringe: l’Inter prova l’affondo.