Quest'oggi, al 'Centro tecnico Niccolò Galli', il Bologna ha svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete in preparazione alla gara contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro. Non ha partecipato all'allenamento Lukasz Skorupski, che ha lavorato a parte.

Nella giornata di domani, la squadra rossoblu sosterrà la seduta di rifinitura a mezzogiorno, dopodiché Vincenzo Italiano si presenterà nella sala conferenze del centro sportivo per rispondere alle domande dei giornalisti dalle 15.