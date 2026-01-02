Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali della Lega Serie A, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato di Tarik Muharemovic, difensore neroverde che piace all'Inter non solo. Partendo da un aneddoto risalente alla scorsa stagione: "L'anno scorso era venuto nel mio ufficio per chiedermi quali fossero le mie prospettive su di lui. Gli risposi che avevo fiducia in lui, anche se in quel momento era meno pronto di alcuni compagni di squadra per giocare in Serie B. Con grande umiltà, ha riconosciuto gli argomenti trattati e si è messo a lavorare. E' cresciuto tanto, ha un grande potenziale. Ha tante cose da migliorare, ma il suo carisma e la sua personalità gli ritorneranno utili per il prosieguo della carriera. Ha le caratteristiche di un giocatore che può diventare molto, molto forte".