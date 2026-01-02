Si continua a parlare del possibile arrivo di Joao Cancelo in nerazzurro. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Barcellona continua a sognare Alessandro Bastoni, pilastro dell’Inter e punto fermo del progetto nerazzurro. Le attenzioni della dirigenza catalana sono concentrate soprattutto sulla difesa centrale, con l’obiettivo di inserire un profilo di qualità già in questa stagione (come Marcos Senesi) o di puntare più avanti su un grande nome. E il classe '99 dell'Inter è il sogno.