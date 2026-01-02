Nei rumors di mercato riguardanti l'Inter a tenere banco è soprattutto la fascia destra. Inevitabile, visto l'infortunio di Dumfries e l'indisponibilità in contemporanea di Darmian, anch'egli in infermeria e non ancora tornato a disposizione.

Si parla molto di Joao Cancelo, in rotta con l'Al-Hilal e che nella stagione 2017/18 ha già disputato un campionato coi nerazzurri, ma secondo Tuttosport la dirigenza non ha abbandonato la pista che porta a Marco Palestra. L'esterno di proprietà dell'Atalanta, in prestito al Cagliari, resta un obiettivo forte anche in vista della prossima stagione.