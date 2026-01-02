Denzel Dumfries è atteso a Milano attorno a metà gennaio. In accordo coi medici dell'Inter, il giocatore sta seguendo un percorso di fisioterapia in Olanda per poter tornare a disposizione ad inizio marzo, come riporta oggi Tuttosport.
Il desiderio del ragazzo e del club è qello di poter tornare a disposizione di Chivu per i mesi più importanti della stagione. Nel frattempo già contro il Parma dovrebbe tornare Darmian, ma la questione Dumfries tiene banco anche per la prossima stagione: l'ennesimo cambio di agenzia fa infatti pensare che in estate ci sarà una separazione, con uno sguardo sulla Premier League. La clausola da 25 milioni di euro, da pagare in una soluzione unica, può diventare un'occasione di mercato per i top club britannici e non solo.
Autore: FcInterNews Redazione
