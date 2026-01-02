Inter-Bologna, sfida valida per la 18esima giornata della Serie A, che andrà in scena domenica 4 gennaio 2026 a San Siro, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il primo match dell'anno dei nerazzurri (fischio d'inizio ore 20.45) tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.